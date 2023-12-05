В Забайкалье начали борьбу с нелегальной заготовкой елей на Новый год
В Забайкальском крае лесные инспекторы с середины ноября стали чаще патрулировать леса для недопущения вырубок хвойных деревьев к Новому году. Под особым контролем населенные пункты, дороги, ЛЭП, сообщает пресс-служба регионального минприроды.
Как уточнили в ведомстве, также проводится регулярная профилактическая работа с местными жителями о способах легально срубить хвойное дерево и ответственности за рубку лесных насаждений без разрешительных документов.
За незаконную рубку деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность, отмечает ИА ChitaMedia. Последняя наступает, если ущерб от вырубки превысил 5 тыс. рублей.
Ранее в Рослесинфорге сообщили, что в 2023 году на землях лесного фонда заготовят около 60 тыс. елей, сосен и пихт для продажи к Новому году. Запланированные объемы больше прошлогодних примерно на 5%.