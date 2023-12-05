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Ушаков заявил о желании РФ долгосрочного перемирия на Ближнем Востоке

Ушаков: РФ хотела бы долгосрочного перемирия в конфликте Палестины и Израиля
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Россия хотела бы долгосрочного перемирия в конфликте между Палестиной и Израилем, а также полного обмена между сторонами пленными и задержанными. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник, 5 декабря.

«Сейчас главное — добиться долгосрочного перемирия, потому что вот эти осколочные перемирия, они, конечно, тоже полезны, но все-таки мы бы хотели, чтобы было достигнуто долгосрочное перемирие, произошел полностью обмен пленными и задержанными», — отметил он.

Ушаков добавил, что после этого в более спокойной обстановке можно будет приступить к действиям по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, рассматривает ли российская сторона выдвижение своего плана по деэскалации обстановки между Палестиной и Израилем или же предполагает, что вопросы по этой ситуации должны решать ближневосточные государства.

«С учетом того, что эти страны, которые мы посещаем, они находятся непосредственно в регионе, они даже лучше нас чувствуют, как и куда развивается ситуация, поэтому и для нас обмен мнениями по этому конфликту будет крайне полезным», — добавил Ушаков.

Путин назвал создание Палестины в границах 1967 года условием для урегулирования

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в один день, 6 декабря. В рамках рабочих визитов он обменяется мнениями по международной и региональной повестке дня, включая тему палестино-израильского конфликта.

1 декабря израильская армия заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. Благодаря соглашению о временном прекращении огня, заключенному 24 ноября, стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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