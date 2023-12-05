СМИ сообщили о попадании осколков ракеты в здание в Ашкелоне на юге Израиля

Три человека получили ранения в результате попадания осколков ракеты в здание в Ашкелоне на юге Израиля после обстрела из сектора Газа. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщила газета Haaretz.

«В Ашкелоне три человека, в том числе две женщины старше 60 лет, получили легкие ранения от осколков ракеты», — говорится в сообщении.

Ранее, в 15:00 мск, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о работе в Ашкелоне сирен воздушной тревоги.

Ранее в этот день в ЦАХАЛ сообщили о продолжении расширения масштабов операции против ХАМАС в секторе Газа. Уточнялось, что сухопутные войска вместе с военно-воздушными силами выполнили ряд совместных задач, в результате чего были уничтожены боевики и инфраструктура движения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.