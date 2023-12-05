Автобусы за 248,4 млн рублей поставят в Воронежскую область

В Воронежской области определили подрядчика, который поставит в регион 20 новых автобусов. Стоимость контракта составит 248,4 млн рублей.

Торги проводились повторно, в них принял участие только один поставщик — нижегородская организация «Глобалавто». Первые торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от подрядчиков. Об этом пишет ИА «Абирег».

По данным портала госзакупок, в Воронежскую область будут доставлены 20 автобусов второго класса категории М3 2023 года выпуска. Каждое транспортное средство должно вмещать от 35 до 40 пассажиров. Из оборудования требуются кондиционеры и системы видеонаблюдения.

Ранее «Глобалавто» выиграло торги на поставку 23 автобусов стоимостью 390 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Липецк доставили 10 новых электробусов, которые выведут на маршруты в новые отдаленные районы города. Низкопольный транспорт оснащен аппарелями для маломобильных групп населения.