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Глава МИД Словакии заявил о невозможности вступления Украины в ЕС в данный момент

Глава МИД Словакии Бланар: до членства Украины в Евросоюзе очень далеко
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Словакия не может представить себе членство Украины в Евросоюзе (ЕС), если это и возможно, то произойдет очень нескоро. Об этом 4 декабря сообщил министр иностранных и европейских дел страны Юрай Бланар в интервью изданию standard.sk.

«Лично я считаю, что до членства Украины в ЕС страшно далеко. Мы отказываемся подходить к этому политически, и единственное, что мы поддерживаем, — это то, что у Украины должна быть перспектива в будущем, но с соблюдением всех правил, как и у всех других стран», — отметил Бланар.

Глава МИД Словакии отметил, что не может себе представить членство Украины в ЕС в нынешних обстоятельствах. Он отметил, что ему было бы интересно послушать, как, например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет обосновывать предложение о членстве страны в союзе или открытии переговоров о членстве в ЕС Украины, которая вовлечена в вооруженный конфликт.

Он отметил, что Словакия уступает решение о вступлении Украины в ЕС другим странам и готова его поддержать, однако только в случае, если страна выполнит все критерии для вхождения в союз без исключений.

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Ранее, 30 ноября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо указал на то, что стратегия ЕС и США в отношении Украины не работает. Он указал на то, что Словакия должна готовиться к периоду после завершения конфликта на Украине, а также «стандартизации словацко-российских отношений».

Против вступления Украины в ЕС также выступали другие страны. В частности, принятие страны в содружество 4 декабря раскритиковала депутат Национального совета Австрии от оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Петра Штегер. Она считает, что Киев совершенно не соответствует копенгагенским критериям, необходимым для вступления в объединения из-за чрезвычайно низкого экономического уровня, безудержной коррупции и неправильного пути Украины с демократической точки зрения.

До этого, 29 ноября, Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил почти все требования, установленные Евросоюзом для начала переговоров о вступлении в объединение. Для Украины они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств. При этом глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на данном этапе среди государств — членов Евросоюза нет согласия по вопросу членства Украины.

ЕК рекомендовала начать переговорный процесс с Украиной и Молдавией в начале ноября. Тогда фон дер Ляйен сообщила, что фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от проведенных в стране реформ и принципа «членства по заслугам». Она отметила, что переговоры могут стартовать сразу же после того, как Евросовет примет формальное решение об их начале.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

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