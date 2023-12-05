Юрий Ушаков заявил, что РФ хотела бы долгосрочного перемирия в палестино-израильском конфликте

Юрий Ушаков заявил, что РФ хотела бы долгосрочного перемирия в палестино-израильском конфликте

2023-12-05T15:52:13+03:00

2023-12-05T15:52:13+03:00

2023-12-05T15:52:13+03:00

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