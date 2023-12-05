Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат

Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 24,5 тыс. рублей в месяц уже с 1 января 2024 года, написал 5 декабря в своем Telegram-канале написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 24,5 тыс. рублей в месяц с 1 января 2024 года», — уточнил он.

По словам Собянина, власти Москвы намерены не только повысить минимальный размер пенсии, но и индексировать ряд других социальных выплат, уточняет «Газета.Ru».

Индексации соцвыплат коснутся многодетных семей, детей и родителей погибших военных, студенческих и приемных семей, юбиляров супружеской жизни, а также других льготных категорий горожан.

В сентябре Собянин сообщил о решении проиндексировать доплату столичным пенсионерам в 2024 году. Соответствующую задачу он поставил на первом заседании президиума городского правительства после вступления в должность.

7 сентября вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов внес на рассмотрение депутатов законопроект о выплате 13-й пенсии перед днем рождения. Согласно пояснительной записке, предлагается предоставлять выплату всем категориям пенсионеров, работающим и неработающим получателям страховых пенсий.