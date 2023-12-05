Реклама
Прямой эфир
Мир
В ВОЗ заявили о стремительном ухудшении ситуации в секторе Газа
Общество
Умерла актриса театра Et Cetera Татьяна Владимирова
Мир
В Италии проходит национальная забастовка работников здравоохранения
Мир
Число пострадавших на Западном берегу Иордана с начала эскалации достигло 3,2 тыс.
Армия
Российские ПВО сбили два самолета МиГ-29 ВСУ за сутки
Политика
Комитет Совфеда поддержал базовый закон «О занятости населения в России»
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Брянской области
Мир
Летевший из Москвы в Термез борт сел в Актобе из-за болезни пассажира
Происшествия
Школьница выжила после падения с пятого этажа в Карелии
Экономика
В МИДе отметили провал политики Запада по потолку цен на нефть из России
Мир
Лавров призвал к созданию Каспийского совета
Мир
ОДКБ заявила о недопустимости размещения по ее периметру систем вооружений
Общество
Собянин сообщил о запуске в Москве 10 новых маршрутов городского транспорта
Пресс-релизы
Достижения отрасли медицины представили на конгрессе «Национальное здравоохранение 2023»

Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат

Собянин: Размер минимальной пенсии в Москве составит около 25 тыс. рублей
0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 24,5 тыс. рублей в месяц уже с 1 января 2024 года, написал 5 декабря в своем Telegram-канале написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 24,5 тыс. рублей в месяц с 1 января 2024 года», — уточнил он.

По словам Собянина, власти Москвы намерены не только повысить минимальный размер пенсии, но и индексировать ряд других социальных выплат, уточняет «Газета.Ru».

Индексации соцвыплат коснутся многодетных семей, детей и родителей погибших военных, студенческих и приемных семей, юбиляров супружеской жизни, а также других льготных категорий горожан.

В сентябре Собянин сообщил о решении проиндексировать доплату столичным пенсионерам в 2024 году. Соответствующую задачу он поставил на первом заседании президиума городского правительства после вступления в должность.

Пенсия за выслугу лет в 2024 году: на сколько повысят, кому назначат
В следующем году пенсии проиндексируют на 7,5%

7 сентября вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов внес на рассмотрение депутатов законопроект о выплате 13-й пенсии перед днем рождения. Согласно пояснительной записке, предлагается предоставлять выплату всем категориям пенсионеров, работающим и неработающим получателям страховых пенсий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023