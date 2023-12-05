В Польше задержали украинку за кражу 30 велосипедов в Дании

Гражданка Украины была задержана полицией Польши за кражу 30 велосипедов в Дании. Об этом 5 декабря сообщил польский портал Onet.pl со ссылкой на слова представителя Бещадского отдела Пограничной стражи Петра Закелажа.

По его словам, 39-летняя украинка разыскивается по запросу властей Дании и была задержана на пограничном переходе в Корчеве. В ходе проверки документов пограничники выяснили, что ее данные находятся в международной базе розыска.

При этом власти Дании выдали европейский ордер на ее арест за кражу 30 двухколесных транспортных средств, которые были впоследствии перевезены в Германию. По датскому законодательству ей грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее, 24 ноября, во Франции задержали трех граждан Грузии по подозрению в краже редких изданий русского поэта и писателя Александра Пушкина. Трех подозреваемых, в том числе двух женщин, арестовали 20 ноября после расследования центрального офиса по борьбе с контрабандой культурных ценностей французской полиции. Предполагается, что они являются участниками обширной преступной сети, действующей на территории всей Европы.