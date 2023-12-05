Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Словакии заявил о невозможности вступления Украины в ЕС в данный момент
Общество
Температура воздуха в Якутии местами опустилась до -57 градусов
Мир
Страны Персидского залива обязались выделить еще более $1,6 млрд на поддержку Газы
Общество
Госдума одобрила в I чтении законопроект о «наливайках»
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 92 рублей впервые с 13 ноября
Экономика
Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат
Общество
Верховный суд РФ отклонил жалобы на приговор врачам Белой и Сушкевич
Мир
Путин в ходе визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию обсудит вопросы торговли
Армия
Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах
Мир
Россия и Иран подписали документ о противодействии санкциям
Мир
В ВОЗ заявили о стремительном ухудшении ситуации в секторе Газа
Общество
Умерла актриса театра Et Cetera Татьяна Владимирова
Мир
В Италии проходит национальная забастовка работников здравоохранения
Мир
Число пострадавших на Западном берегу Иордана с начала эскалации достигло 3,2 тыс.
Армия
Российские ПВО сбили два самолета МиГ-29 ВСУ за сутки

Интервью с Ириной Тати. Бывшей заложницей ХАМАС

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023