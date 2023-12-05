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Бывшие заложницы ХАМАС рассказали «Известиям» про нахождение в плену

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Освобожденные из плена ХАМАС россиянки Елена Труфанова и ее мать Ирина Татти 5 октября дали интервью журналисту «Известий» Никите Кулюхину.

Татти выразила благодарность правительству России, а также лично президенту страны Владимиру Путину за свое освобождение.

«Меня освободили, как мне объяснили, только благодаря помощи российского правительства. Может быть, меня бы освободили и позже, но, сами понимаете, что каждый день, каждый час и каждая минута, проведенная там, в заложниках — это очень тяжело, особенно в моем возрасте», — отметила женщина.

Татти рассказала, что в плену остался ее внук. Она обратилась к властям страны и согражданам с просьбой освободить его. По словам бывшей заложницы, в плену ХАМАС очень тяжело, причем как морально, так и физически.

Вторая освобожденная, Елена Труфанова, также поблагодарила руководство России. Она рассказала, что ее взяли в плен 7 октября, однако тогда она ничего не знала про свою семью. После освобождения она узнала, что ее муж погиб, а единственный сын до сих пор находится в плену.

«Телом я здесь, я освободилась, но мое сердце осталось там, в плену у ХАМАС. До тех пор, пока мой сын Саша не со мной, я не живу, я просто жду, пока он вернется», — сказала Труфанова.

Женщина отметила, что, находясь в плену, каждый день была надежда на освобождение. Это было очень тяжело физически, но еще тяжелее — морально. По ее словам, оставшиеся там люди находятся в очень плохом душевном и физическом состоянии.

«Нельзя терять время. Нельзя терять ни минуты, надо освобождать сейчас, пока они еще живы, пока они еще могут к нам вернуться», — отметила она.

Дорогие передачи: как происходит обмен заложниками между Израилем и ХАМАС
И что может дать сторонам конфликта четырехдневное перемирие

Ранее в этот день спецборт МЧС Ил-76 доставил еще 120 эвакуируемых из Газы граждан РФ и членов их семей на родину. Они были эвакуированы накануне через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». В ведомстве уточнили, что среди них 30 детей.

2 декабря в представительстве РФ при Палестинской национальной администрации сообщили о возобновлении эвакуации из сектора Газа россиян и их родственников-палестинцев. Отмечалось, что процесс идет на фоне возобновившихся боевых действий и осложняется высокой интенсивностью ударов, которые израильская армия наносит по всей территории сектора Газа, в том числе по южным районам, расположенным вблизи КПП «Рафах».

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в тот же день заявила, что ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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