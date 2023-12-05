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Протестующие молдавские фермеры привезли навоз к парламенту

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Фото: соцсети
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Протестующие в Кишиневе фермеры во вторник, 5 декабря, привезли к парламенту Молдавии мешок с навозом в знак протеста против произвола властей. Об этом сообщает «Sputnik Молдова» в Telegram-канале.

Отмечается, что несколько тракторов подъехало к зданию администрации президента. Трактористы оставили технику посередине дороги, чтобы отнести мешки с навозом и сено поближе к зданию аппарата президента. Полиция окружила машину фермера и попросила убрать ее, добавляет NewsMaker.

Митингующий аграрий Сергей Стефанько рассказал, что у фермеров есть вопросы к руководству республики, в частности к президенту Молдавии Майе Санду.

«Вчера наши коллеги были приглашены на встречу с ней, а сегодня мы увидели на сайте администрации президента, что Майя Санду встречалась с производителями зерна. Но сельское хозяйство — это не только зерно. Мы привезли и фрукты, и другую продукцию. А еще дарим вот этот мешок с навозом», — передает слова мужчины «РИА Новости».

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30 ноября молдавские фермеры возобновили протесты в Кишиневе. Кроме того, газета Evenimentul Zilei сообщала, что неделей ранее около 300 фермеров приехало в Кишинев на тракторах, чтобы «сделать протест более убедительным». Уточняется, что одним из требований аграриев является отсрочка выплаты кредитов, чтобы предотвратить банкротство фермеров.

До этого, 22 октября, директор Национальной федерации фермеров Василий Мирзенко рассказал, что молдавские фермеры потребовали ввести режим чрезвычайного положения в области сельского хозяйства в связи с проблемами из-за погашения кредитов.

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