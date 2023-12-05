Виновника ДТП с тремя погибшими на трассе «Таврида» осудили в Крыму
В Крыму вынесен приговор в отношении водителя, которого признали виновным в совершении ДТП на трассе «Таврида». В результате происшествия погибли три человека.
Авария произошла днем 26 июня на территории Белогорского района. Водители автомобилей Renault и Nissan оформляли мелкое ДТП, в этот момент в Renault врезалась машина BMW. От удара у иномарки сдавило кузов, она влетела в двигавшийся в попутном направлении грузовик «КамАЗ». Об этом сообщает ИА «Крыминформ».
Водитель Renault, его супруга и 15-летняя дочь погибли на месте происшествия. Уголовное дело было возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Водитель BMW полностью признал свою вину, раскаялся в суде и принес извинения потерпевшей стороне.
Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, на три года он лишен права управления транспортными средствами.
В Астраханской области 4 декабря легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на автодороге Три Протока – Яксатово. Смертельные травмы получили водитель легковушки и две пассажирки. Водитель грузовика госпитализирован.