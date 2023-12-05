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Эксперт оценил позицию Кишинева относительно погашения долга перед «Газпромом»

Митрахович отметил заинтересованность Молдавии в поставках газа из РФ в Приднестровье
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Фото: ТАСС/Вадим Денисов
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Часть долга перед «Газпромом», которую планирует погасить Молдавия, очень маленькая, отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. При этом, объясняя позицию молдавской стороны, он рассказал «Известиям» 5 декабря, что Кишинев может продолжить пользоваться электричеством, которое вырабатывается в Приднестровье, посчитав, что вопрос с долгом не повлияет на поставки газа из РФ на эту территорию.

Ранее в этот день Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» сообщил, что госсекретарь минэнергетики Молдавии Константин Боросан заявил, что Кишинев сможет погасить долг перед «Газпромом», который насчитали молдавские власти, только к концу весны.

«Они говорят, что могут погасить очень маленькую часть долга, которую Россия за ними считает. $8 млн — это же в 100 раз меньше, чем то, что Россия считает, что они должны заплатить. То есть 1% от того, что Россия насчитала», — подчеркнул Митрахович.

Говоря о позиции Молдавии, он уточнил, что для потребления газа на территориях, которые подконтрольны Кишиневу, молдавская сторона не хочет покупать российский газ и приобретает газ, который находит в том числе на Балканском полуострове, в Греции. Несмотря на то, что такой газ частично может быть российским, формально он продается уже от других собственников.

В то же время, подконтрольное Тирасполю Приднестровье продолжает получать газ РФ.

«Эта территория продолжает получать российский газ. И в том числе он там используется для выработки электричества, которое в том числе в дальнейшем передается на территорию, подконтрольную Кишиневу. То есть там есть тепловая электростанция, которая работает для нужд всех территорий Молдавии, Приднестровья», — уточнил эксперт.

При этом в Кишиневе понимают, что поставки российского газа в Приднестровье не прекратятся, считает он.

«Молдавские власти понимают, что Россия поставки газа в Приднестровье не прекратит, потому что Приднестровье — политический союзник РФ Поэтому они просто будут дальше пользоваться оттуда электричеством, считая: газ идет, и вопрос о долге Молдавии никак не повлияет на [это]», — заключил Митрахович.

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6 сентября сообщалось, что власти Молдавии провели аудит задолженности страны перед «Газпромом», по итогам которого предложили выплатить российской компании только $8,6 млн из $709 млн долга. 13 ноября в «Газпроме» сообщили, что наблюдательный совет «Молдовагаза» не согласовал опубликованный министерством энергетики республики отчет аудита исторической задолженности за газ из РФ. Там подчеркнули, что отчет не может рассматриваться в качестве надлежащего итогового документа независимого и достоверного финансового аудита задолженности. В компании добавили, что выводы, содержащиеся в отчете, не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность долга.

14 ноября президент Молдавии Майя Санду заявила об ответственности «Газпрома» в связи с долгом молдавской стороны за газ, а также сообщила, что ее не беспокоит отсутствие согласования отчета аудита долга наблюдательным советом «Молдовагаза».

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