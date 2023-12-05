В центре Красноярска появилась мини-оранжерея
Мини-оранжерею установили под стеклянным куполом на площади Мира в Красноярске. В ней высадили диффенбахию, фикус витой, аглаонему, хамедорею и бромелиевые, сообщает пресс-служба городской администрации во вторник, 5 декабря.
Композицию дополнили фактурным сундуком и кашпо. Также у мини-оранжереи обновили систему подачи воды, а для поддержания тепла установили лампы нагрева. Специальные датчики измеряют влажность почвы и дают команду о поливе.
Для поддержания тепла во флорариуме оборудовали поддержку климата. Сейчас температура настроена на +20 градусов.
«Умная система полива и поддержания температуры позволит создать комфортные условия для цветов даже в зимний период. Это прекрасный способ оживить площадь Мира и добавить красок в серые зимние дни», — рассказал глава Красгорпарка Евгений Потылицын.
Вся система управляется с телефона. В настоящее время ее продолжают тестировать, отмечает ИА KrasnoyarskMedia. Предстоящие морозы помогут проверить устойчивость оранжереи к минусовым температурам.