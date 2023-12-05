Новогодний городок начали строить на площади Сахарова в Барнауле
В Барнауле (Алтайский край) приступили к установке новогоднего городка на площади Сахарова. Об этом городская администрация сообщает во вторник, 5 декабря.
«С сегодняшнего дня в Барнауле перекрыто движение по проспекту Социалистическому: от улицы Мерзликина до улицы Молодежной. Это необходимо для строительства и оформления новогоднего городка», — предупреждают власти.
Как уточняет altapress.ru, сейчас на площадь завозят элементы праздничной ели, которую установят на главной новогодней площадке Барнаула. К монтажу специалисты приступят 6 декабря.
В тот же день рабочие МБУ «Барнаулгорсвет» начнут устанавливать элементы светового оформления. Иллюминация будет выполнена в традиционном стиле.
Полностью завершить оформление новогоднего городка планируется до 29 декабря.