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Американист оценил предупреждение США о заканчивающейся помощи Киеву

Американист Дудаков: предупреждение США о заканчивающейся помощи Киеву — демагогия
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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что, после того как у Вашингтона закончатся выделенные деньги на помощь Украине, поставки оружия Киеву прекратятся. Как отметил политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с «Известиями» 5 декабря, такая риторика направлена на то, чтобы американский конгресс как можно скорее выделил транши Киеву.

«Нужно понимать, что на самом деле средства остаются у Пентагона, чтобы выделять их Украине. Это не более чем демагогия и обычная политическая риторика, для того чтобы заставить конгресс выделить новые транши до конца этого года, то есть до рождественских каникул. Я допускаю, что этого действительно может не случиться, из-за того что есть противоречия — республиканцы используют тему Украины для шантажа демократов, требуя от них пойти на уступки в ряде вопросов, включая разрешение миграционного кризиса. Демократы на эти уступки пока идти не хотят, поэтому компромисса пока что не просматривается», — сказал Дудаков.

При этом американист допустил, что средства на помощь Украине будут выделены ближе к январю 2024 года.

«Действительно, транши США сократились. Ситуация на украинском фронте становится тупиковой для киевского режима, и, конечно, если будут дальнейшие заминки с этими траншами, фронт может просто-напросто начать обваливаться», — подчеркнул политолог.

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Накануне телеканал NBC News, ссылаясь на представителей конгресса, сообщил, что Демократическая и Республиканская партии США, пытаясь достичь соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, провалили переговоры в отношении запроса американского президента Джо Байдена о дополнительной поддержке Израиля, Тайваня и Украины.

В свою очередь, Джейк Салливан заявил в тот день на брифинге, что американскому конгрессу стоит как можно скорее предоставить дополнительные средства администрации США, чтобы осуществление помощи Украине не прекратилось.

Ранее 4 декабря агентство Bloomberg сообщило, что директор по бюджету в Белом доме Шаланда Янг указала в письме к конгрессу, что у Вашингтона к концу текущего года закончатся средства для помощи Киеву. В публикации уточнялось, что администрация надеется усилить давление на законодателей, чтобы те приняли пакет чрезвычайного финансирования.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины

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