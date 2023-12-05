Реклама
Прямой эфир
Мир
В ВОЗ заявили о стремительном ухудшении ситуации в секторе Газа
Общество
Умерла актриса театра Et Cetera Татьяна Владимирова
Мир
В Италии проходит национальная забастовка работников здравоохранения
Мир
Число пострадавших на Западном берегу Иордана с начала эскалации достигло 3,2 тыс.
Армия
Российские ПВО сбили два самолета МиГ-29 ВСУ за сутки
Политика
Комитет Совфеда поддержал базовый закон «О занятости населения в России»
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Брянской области
Мир
Летевший из Москвы в Термез борт сел в Актобе из-за болезни пассажира
Происшествия
Школьница выжила после падения с пятого этажа в Карелии
Экономика
В МИДе отметили провал политики Запада по потолку цен на нефть из России
Мир
Лавров призвал к созданию Каспийского совета
Мир
ОДКБ заявила о недопустимости размещения по ее периметру систем вооружений
Общество
Собянин сообщил о запуске в Москве 10 новых маршрутов городского транспорта
Пресс-релизы
Достижения отрасли медицины представили на конгрессе «Национальное здравоохранение 2023»

Дело возбудили по факту гибели рабочего от удара током в Павловском Посаде

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего от удара током в Павловском Посаде. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Трагедия произошла 28 августа 2023 года возле железнодорожной платформы станции «Казанское». Мужчина устанавливал временные опоры для освещения в зоне линии электропередачи и получил удар током, от которого скончался на месте.

Как выяснилось, напряжение с токоведущих частей было не снято. В ноябре государственная инспекция труда выдала заключение, согласно которому к гибели человека привели нарушения трудового законодательства, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Все обстоятельства устанавливаются.

В ноябре Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке в Ульяновской области. Мужчина получил тяжелые травмы при падении с высоты.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023