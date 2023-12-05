Дело возбудили по факту гибели рабочего от удара током в Павловском Посаде
В Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего от удара током в Павловском Посаде. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.
Трагедия произошла 28 августа 2023 года возле железнодорожной платформы станции «Казанское». Мужчина устанавливал временные опоры для освещения в зоне линии электропередачи и получил удар током, от которого скончался на месте.
Как выяснилось, напряжение с токоведущих частей было не снято. В ноябре государственная инспекция труда выдала заключение, согласно которому к гибели человека привели нарушения трудового законодательства, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Все обстоятельства устанавливаются.
В ноябре Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке в Ульяновской области. Мужчина получил тяжелые травмы при падении с высоты.