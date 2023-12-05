Больше 250 человек пострадали из-за гололеда в Новосибирске
Врачи фиксируют рост числа обращений в травматологические отделения в связи с гололедом в Новосибирске. За месяц пострадали больше 250 человек.
По словам заместителя главного врача по медицинской части ГАУЗ НСО «ГКП №1» Анастасии Шуркевич, в 2023 году сезон травм начался раньше, чем в 2022 году. Пик обращений пришелся на период с 6 по 12 ноября, когда к врачам обратились 116 человек, и на период с 27 ноября по 3 декабря — 136 пострадавших. Об этом сообщает «Сиб.фм».
Гололед на улицах образуется из-за перепадов температур. В результате падений число пострадавших по сравнению с 2022 годом выросло в два раза.
В конце ноября пик обращений в травматологические отделения зарегистрировали в Пензе. За сутки 27 ноября пострадали больше 100 человек.