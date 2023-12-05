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Прокуратура заставила якутянина выплатить 1,5 млн рублей алиментов

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Житель Усть-Алданского района Якутии накопил долг по алиментам на сумму более 1,5 млн рублей. В связи с этим мать двух несовершеннолетних детей обратилась к руководству республиканской прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 5 декабря.

Проверка показала, что при наличии решения суда бывший супруг заявительницы длительное время не выплачивал алименты на содержание детей. При этом судебные приставы-исполнители не принимали никаких мер, чтобы вынудить мужчину выплатить деньги, пишет ИА YakutiaMedia.

Тогда прокуратура внесла представление руководителю Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), отмечает ИА SakhaNews. В результате задолженность по алиментам была полностью погашена, а права женщины и ее детей восстановлены.

Ранее в ноябре «Известия» писали, что в ближайшее время в России должен появиться реестр должников по алиментам, что поможет эффективнее собирать с безответственных отцов и матерей деньги на воспитание детей. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

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