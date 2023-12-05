Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах

Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Республикой Беларусь о порядке взаимодействия стран по созданию и работе учебно-боевых центров на территориях обоих государств. Об этом 5 декабря сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ.

«Одновременно был поддержан вопрос о ратификации протокола между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, вводящего термин «функционирование региональной группировки»», — говорится в публикации.

Соглашение предполагает, что учебно-боевые центры предназначены для совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил России и Белоруссии, практической отработки задач боевого дежурства и повышения уровня слаженности и боевой выучки.

Также документ определяет задачи совместных учебно-боевых центров, в которые входит совместная боевая подготовка, дежурство воинских контингентов, выполнение других учебно-боевых задач в рамках реализуемых программ совместной подготовки. Предполагается, что российские и белорусские военные будут обмениваться опытом в части боевого применения действующих образцов вооружения и военной и специальной техники. Они будут обучаться практическому применению вооружения, военной и специальной техники обеих стран. Отмечается, что боевую подготовку вооруженных сил России и Белоруссии планируют унифицировать.

При этом, согласно положениям документа, обе страны освобождаются от уплаты налогов на движимое имущество, личный состав контингента, а также от налогов на зарплаты военных на территории принимающей стороны. Движимое имущество направляющей стороны, согласно этим положениям, ввозится на территорию принимающей стороны за свой счет.

26 октября президент России Владимир Путин внес проект о ратификации соглашения о создании учебных центров для совместной подготовки вооруженных сил РФ и Белоруссии в Госдуму.

При этом 19 декабря 2022 года во время переговоров в Минске Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства. Сообщалось, что Белоруссия и РФ намерены создавать новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений.