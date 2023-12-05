Реклама
Прямой эфир
Мир
В ВОЗ заявили о стремительном ухудшении ситуации в секторе Газа
Общество
Умерла актриса театра Et Cetera Татьяна Владимирова
Мир
В Италии проходит национальная забастовка работников здравоохранения
Мир
Число пострадавших на Западном берегу Иордана с начала эскалации достигло 3,2 тыс.
Армия
Российские ПВО сбили два самолета МиГ-29 ВСУ за сутки
Политика
Комитет Совфеда поддержал базовый закон «О занятости населения в России»
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Брянской области
Мир
Летевший из Москвы в Термез борт сел в Актобе из-за болезни пассажира
Происшествия
Школьница выжила после падения с пятого этажа в Карелии
Экономика
В МИДе отметили провал политики Запада по потолку цен на нефть из России
Мир
Лавров призвал к созданию Каспийского совета
Мир
ОДКБ заявила о недопустимости размещения по ее периметру систем вооружений
Общество
Собянин сообщил о запуске в Москве 10 новых маршрутов городского транспорта
Пресс-релизы
Достижения отрасли медицины представили на конгрессе «Национальное здравоохранение 2023»

Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах

0
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Республикой Беларусь о порядке взаимодействия стран по созданию и работе учебно-боевых центров на территориях обоих государств. Об этом 5 декабря сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ.

«Одновременно был поддержан вопрос о ратификации протокола между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, вводящего термин «функционирование региональной группировки»», — говорится в публикации.

Соглашение предполагает, что учебно-боевые центры предназначены для совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил России и Белоруссии, практической отработки задач боевого дежурства и повышения уровня слаженности и боевой выучки.

Также документ определяет задачи совместных учебно-боевых центров, в которые входит совместная боевая подготовка, дежурство воинских контингентов, выполнение других учебно-боевых задач в рамках реализуемых программ совместной подготовки. Предполагается, что российские и белорусские военные будут обмениваться опытом в части боевого применения действующих образцов вооружения и военной и специальной техники. Они будут обучаться практическому применению вооружения, военной и специальной техники обеих стран. Отмечается, что боевую подготовку вооруженных сил России и Белоруссии планируют унифицировать.

При этом, согласно положениям документа, обе страны освобождаются от уплаты налогов на движимое имущество, личный состав контингента, а также от налогов на зарплаты военных на территории принимающей стороны. Движимое имущество направляющей стороны, согласно этим положениям, ввозится на территорию принимающей стороны за свой счет.

Ответственно сохраняю: где будет содержаться ядерное оружие в Белоруссии
Перемещение боеголовок в хранилища республики уже началось

26 октября президент России Владимир Путин внес проект о ратификации соглашения о создании учебных центров для совместной подготовки вооруженных сил РФ и Белоруссии в Госдуму.

При этом 19 декабря 2022 года во время переговоров в Минске Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства. Сообщалось, что Белоруссия и РФ намерены создавать новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023