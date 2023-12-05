Российским артистам пообещали удвоить донаты

«Яндекс Музыка» запускает специальный инструмент «Донаты от Фанатов», с помощью которого слушатели смогут поддержать своих любимых артистов. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Музыки». Стриминг также выделит 100 млн рублей, чтобы удвоить донаты музыкантам, которые выпустят релизы в следующем году.

По словам руководителя «Яндекс Музыки» Александры Сагалович, запуская донаты, сервис хочет, чтобы у артистов было больше возможностей воплощать свои задумки, и чтобы в этом им могли помочь и слушатели. «Мы разными способами поддерживаем молодых артистов — в прошлом году запустили плейлист Искра. Донаты это следующий шаг — особенно важный для молодых и пока не очень известных артистов, которым часто не хватает ресурсов и возможностей для создания новой музыки», — добавила она.

На страницах артистов, подключивших «Донаты от Фанатов» появится специальная кнопка «Поддержать донатом». Для подключения артистам необходимо иметь верифицированный аккаунт на BandLink.

В пресс-службе компании также отметили, что новые релизы напрямую влияют на рост аудитории артиста. В течение месяца после выхода нового продукта количество слушателей в среднем увеличивается на 8%. При этом если артист выпускает релизы последовательно и регулярно в течение года, то его аудитория, по данным сервиса, растет в полтора раза быстрее, чем у артистов, у которых выходит один-два релиза в год.

«Яндекс Музыка» впервые начала тестировать донаты в августе 2023 года. По итогам первых месяцев пилота функцией воспользовались 177 исполнителей. На данный момент сервис получил заявки от более чем 1000 артистов на ее подключение.