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Песков заявил о сохранении готовности РФ к переговорам по Украине

Песков: Россия готова к переговорам по Украине
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Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 декабря заявил, что российская сторона сохраняет готовность к переговорам по Украине.

По его словам, Москва предпочла бы политико-дипломатические средства достижения целей по украинскому вопросу.

«Президент [России Владимир Путин] неоднократно говорил, что главное для нас — достичь наших целей [по украинскому конфликту]. И, конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам», — сказал Песков в беседе с RTVI.

Песков отметил, что возможные договоренности были прерваны самими украинцами.

«Они сами признали, что это было сделано по указке Британии, британцев. Поэтому ситуация вполне очевидная», — заключил он.

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О том, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, 22 ноября напомнил и сам Путин. Российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

24 ноября депутат Верховной рады Давид Арахамия сообщил, что в 2022 году экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. Украинский политик добавил, что Киев также не согласился на прекращение боевых действий, поскольку «это противоречит его Конституции, где прописан блоковый статус» страны. Тогда же экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, британцы фактически имеют контроль над охраной, которая окружает украинского президента Владимира Зеленского.

Позднее, 29 ноября, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мирных переговоров между Киевом и Москвой не было и не могло быть. По его мнению, Россия при помощи спецоперации якобы обеспечит себе доминирующее положение на европейском континенте.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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