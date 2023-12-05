Петербург наградили за экспозицию на выставке-форуме «Россия»

Стенд Санкт‑Петербурга на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ вошел в топ самых интересных и посещаемых, сообщили в пресс-службе губернатора Александра Беглова.

За вклад в создание уникальной экспозиции на выставке глава города получил награду. «Эта награда всей команды, которая готовила экспозицию Петербурга для выставки. Наш город построен волей Петра Великого. Сегодня наш президент продолжает его дело, отстаивает те же ценности», — подчеркнул Беглов.

Губернатор добавил, что сегодня город интенсивно развивается. «Мы храним наше историческое наследие и вместе с тем строим мегаполис 21 века, город, где комфортно жить, работать, воспитывать детей», — заявил он.

Отмечается, что за первый месяц работы экспозицию Петербурга в павильоне №75 посетили более 200 тыс. человек, 60% из которых — дети и молодежь. Центральный объект стенда — копия Дворцового моста, пролеты которого каждый час разводятся под музыку.

День Санкт‑Петербурга на выставке пройдет 23 декабря.

Международная выставка-форум «Россия» проходит в Москве с 4 ноября этого года по 12 апреля следующего. Свои экспозиции представили 89 регионов, федеральные ведомства, корпорации и общественные организации. За первый месяц работы выставку посетили более 2 млн человек.