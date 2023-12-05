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На Украине сообщили об отказе 2,2 тыс. чиновников в выезде из страны

Погранслужба Украины: 2,2 тыс. лиц отказано в выезде из страны с начала года
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Фото: Global Look Press/Alejandro MartÃ­Nez VÃ©Lez
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На Украине около 2,2 тыс. чиновников получили отказ в выезде из страны в служебную командировку с начала года. Об этом сообщил представитель государственной погранслужбы страны Андрей Демченко во вторник, 5 декабря, в эфире всеукраинского телемарафона.

«По данным на сегодня, было отказано около 2,2 тыс. лиц, которые следовали на выезд с Украины», — сказал.

Он добавил, что эти лица «не отвечали условиям выезда в служебную командировку».

В конце октября Демченко заявлял, что порядка 100 украинских граждан каждый день получают отказ в выезде из страны, поскольку не имеют документов или не попадают под условия пересечения границы. Как сообщила «Газета.Ru», по данным Демченко, за время действия военного положения в стране на пунктах пропуска было выявлено более 7 тыс. нарушителей, пытавшихся использовать фальшивые документы, чтобы пересечь границу.

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Пресс-служба офиса украинского генпрокурора сообщила в конце ноября, что на западе Украины раскрыли схему незаконной переправки за границу уклонистов от службы в армии. Правоохранители установили, что пятеро преступников за денежное вознаграждение в сумме от $3 тыс. систематически переправляли мужчин, не желающих служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ), на территорию Молдавии за пределами официальных пунктов пропуска.

В том же месяце украинские правоохранительные органы предъявили депутату Верховной рады обвинение в организации преступной схемы для незаконного вывоза военнообязанных мужчин за границу. По версии следствия, подозреваемый нелегально переправил в соседнее европейское государство брата своей гражданской жены.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Летом текущего года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации.

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