Реклама
Прямой эфир
Мир
В ВОЗ заявили о стремительном ухудшении ситуации в секторе Газа
Общество
Умерла актриса театра Et Cetera Татьяна Владимирова
Мир
В Италии проходит национальная забастовка работников здравоохранения
Мир
Число пострадавших на Западном берегу Иордана с начала эскалации достигло 3,2 тыс.
Армия
Российские ПВО сбили два самолета МиГ-29 ВСУ за сутки
Политика
Комитет Совфеда поддержал базовый закон «О занятости населения в России»
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Брянской области
Мир
Летевший из Москвы в Термез борт сел в Актобе из-за болезни пассажира
Происшествия
Школьница выжила после падения с пятого этажа в Карелии
Экономика
В МИДе отметили провал политики Запада по потолку цен на нефть из России
Мир
Лавров призвал к созданию Каспийского совета
Мир
ОДКБ заявила о недопустимости размещения по ее периметру систем вооружений
Общество
Собянин сообщил о запуске в Москве 10 новых маршрутов городского транспорта
Пресс-релизы
Достижения отрасли медицины представили на конгрессе «Национальное здравоохранение 2023»

Saxo Bank опубликовал прогнозы на 2024 год

Прогноз Saxo Bank: мир в 2024 году ждет «опасно неопределенное будущее»
0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мир в наступающем году отправится в «опасно неопределенное будущее», говорится в прогнозах датского банка Saxo Bank, опубликованных на сайте 5 декабря.

Эксперты Saxo Bank ежегодно публикуют прогнозы. В этот раз, по данным финансистов, мир приближается к концу «старой нормальности». При этом новые технологии решают старые проблемы, одновременно создавая новые, возможно, более опасные.

В прогнозах говорится, в частности, что США столкнутся с «концом капитализма» и первыми нестандартными выборами президента. Кроме того, на фоне выборов американское правительство будет вынуждено увеличить фискальные расходы, чтобы избежать проблем в экономике и общественных волнений. Из-за растущего инфляции и оттока капитала иностранных инвесторов спрос на гособлигации США ослабеет и вызовет рост доходности по ним.

В итоге власти страны освободят от налогов доход по государственным облигациям, что ознаменует конец капитализма, поскольку в таком случае деньги перейдут от частных корпораций к государству.

Также отмечается, что в 2024 году на президентских выборах в США победу впервые одержит независимый кандидат — Роберт Кеннеди-младший, что приведет к началу новой политической эры в стране, «поскольку избиратели требуют положить конец неравенству, несправедливости и бесконечным войнам».

Кроме того, предполагается, что цены на нефть Brent в следующем году подскочат с текущих $78,5 до $150 за баррель, поэтому Саудовская Аравия, бюджет которой по большей части зависит от доходов от нефти, сможет купить Лигу чемпионов УЕФА.

Еще один из кризисов в мировой экономике будет вызван ожирением, уточняет «Газета.Ru». Причиной станет легкость, с которой люди начнут худеть с помощью фармакологии и перестанут быть физически активными. В итоге это приведет к ослаблению здоровья и производительности труда, вызвав торможение экономики.

Всё то золото: россияне скупают драгметаллы на банковские счета
Почему у граждан вырос спрос на такие инвестиции и сколько на них можно заработать

Ранее, 4 декабря, директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка рассказал «Известиям», что следующий год должен сложиться благоприятно для золота. По его мнению, цена на драгметалл продолжит расти.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023