Saxo Bank опубликовал прогнозы на 2024 год

Мир в наступающем году отправится в «опасно неопределенное будущее», говорится в прогнозах датского банка Saxo Bank, опубликованных на сайте 5 декабря.

Эксперты Saxo Bank ежегодно публикуют прогнозы. В этот раз, по данным финансистов, мир приближается к концу «старой нормальности». При этом новые технологии решают старые проблемы, одновременно создавая новые, возможно, более опасные.

В прогнозах говорится, в частности, что США столкнутся с «концом капитализма» и первыми нестандартными выборами президента. Кроме того, на фоне выборов американское правительство будет вынуждено увеличить фискальные расходы, чтобы избежать проблем в экономике и общественных волнений. Из-за растущего инфляции и оттока капитала иностранных инвесторов спрос на гособлигации США ослабеет и вызовет рост доходности по ним.

В итоге власти страны освободят от налогов доход по государственным облигациям, что ознаменует конец капитализма, поскольку в таком случае деньги перейдут от частных корпораций к государству.

Также отмечается, что в 2024 году на президентских выборах в США победу впервые одержит независимый кандидат — Роберт Кеннеди-младший, что приведет к началу новой политической эры в стране, «поскольку избиратели требуют положить конец неравенству, несправедливости и бесконечным войнам».

Кроме того, предполагается, что цены на нефть Brent в следующем году подскочат с текущих $78,5 до $150 за баррель, поэтому Саудовская Аравия, бюджет которой по большей части зависит от доходов от нефти, сможет купить Лигу чемпионов УЕФА.

Еще один из кризисов в мировой экономике будет вызван ожирением, уточняет «Газета.Ru». Причиной станет легкость, с которой люди начнут худеть с помощью фармакологии и перестанут быть физически активными. В итоге это приведет к ослаблению здоровья и производительности труда, вызвав торможение экономики.

Ранее, 4 декабря, директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка рассказал «Известиям», что следующий год должен сложиться благоприятно для золота. По его мнению, цена на драгметалл продолжит расти.