Умерла актриса театра Et Cetera Татьяна Владимирова

Народная артистка РФ Татьяна Владимирова скончалась в возрасте 73 лет. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщил театр Et Cetera на своем сайте.

Владимирова работала в Et Cetera 30 лет, в каждом спектакле ее работы были сделаны восхитительно, она могла сыграть абсолютно всё, рассказали в театре.

Там отметили, что Владимирову любили зрители, с нею хотели работать режиссеры, с ее смертью театр потерял талантливую актрису и родного человека.

«Она была центром притяжения для нас всех — мудрая, тонкая, легкая в общении, веселая и никогда не унывающая. Как же трудно нам будет жить без нее. Светлая ей память и огромная благодарность за всё», — говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется.

Татьяна Владимирова родилась 29 августа 1950 года. В 1973-м она окончила Школу-студию МХАТ. С 1993 года артистка служила в Et Cetera, играя в спектаклях «Дядя Ваня», «Лекарь поневоле», «Смуглая леди сонетов», «Дон Кихот». Владимирова также снялась в 20 картинах, в том числе в фильме Алексея Германа – младшего «Довлатов» и сериале «Теория вероятности».