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Две гигантские панды благополучно вернулись в Китай из Великобритании

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Две гигантские панды, которых Китай передал Великобритании в 2011 году, вернулись на родину во вторник, 5 декабря. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

В публикации объяснили, что большие панды Ян Гуан и Тянь Тянь прибыли в международный аэропорт Шуанлю города Чэнду около 06:50 по местному времени (01:50 мск), а оттуда отправились на базу по исследованию и разведению панд Бифэнся в городе Яань для месячного карантина.

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1 декабря официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь рассказал, что панды вернутся на родину в декабре. Он отметил, за последние 12 лет, с тех пор, как Китай и Соединенное Королевство заключили сотрудничество в области исследований по сохранению больших панд, странам удалось достичь положительных результатов в отношении защиты и управления этого вида.

В США Мэй Сян и Тянь Тянь прибыли 23 года назад. Комментируя возвращение в КНР животных из вашингтонского зоопарка, Ван Вэньбинь заявил на брифинге, что Пекин готов продолжить сотрудничество с Вашингтоном по защите больших панд.

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