В Амурской области разбился упавший с вышки сотовой связи подросток

Прокуратура Сковородинского района Амурской области проводит проверку по факту смерти подростка, который упал с вышки сотовой связи. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным правоохранителей, тело несовершеннолетнего 2007 года рождения с признаками смерти от падения с высоты обнаружили вечером 30 ноября 2023 года в Сковородинском муниципальном округе вблизи вышки сотовой связи.

В ходе осмотра места происшествия стражи порядка выяснили, что у вышки повреждено ограждение. Это позволило погибшему свободно проникнуть на ее территорию. На высоте 7,5 м вышки расположен люк, замок которого был сорван, то есть имелся свободный доступ к лестнице.

Собственнику вышки внесено представление, пишет ИА PriamurMedia. Кроме того, районная прокуратура в ходе расследования даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.

Следственное управление СК России по Амурской области проводит процессуальную проверку. Ход и ее результаты контролирует прокуратура Сковородинского округа, отмечает Амурская служба новостей.