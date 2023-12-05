Комитет Совфеда поддержал базовый закон «О занятости населения в России»

Комитет Совета Федерации по социальной политике во вторник, 5 декабря, поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить проект базового закона «О занятости населения в России».

В частности, закон предполагает предоставлять участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей право на приоритетное трудоустройство, добавляет «РИА Новости».

Кроме того, закон определяет правовые, экономические, организационные основы государственной политики в сфере занятости населения.

Отмечается, что Совет Федерации планирует рассмотреть закон на пленарном заседании 7 декабря.

Ранее, 30 ноября, Государственная дума приняла в третьем чтении закон «О занятости населения в РФ» в обновленной редакции. Новый закон устраняет противоречия, выявленные в результате в результате анализа правоприменительной практики. Так, уточняются понятия «занятость», «занятые граждане», «граждане, ищущие работу», «впервые ищущие работу», «профилирование». Кроме того, вводится новый порядок получения статуса безработного, решение об этом будет принимать служба занятости региона, в котором гражданин зарегистрирован, в течение 11 дней со дня подачи заявления.

До этого, 9 ноября, председатель Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина указала, что регулятор проводит опросы большого числа предприятий, согласно их результатам, значительная часть компаний сталкивается с дефицитом кадров и высококвалифицированных специалистов. При этом, когда обостряется конкуренция за рабочие руки, рост производительности отстает от повышения заработных плат, подчеркнула она.

15 сентября в Банке России сообщили, что безработица в стране обновила свой исторический минимум. При этом в ЦБ отметили, что одним из структурных ограничений роста российской экономики стала невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы — это означает, что люди еще не до конца адаптировались к новым реалиям рынка труда и по-прежнему предпочитают не идти в требующие переквалификации или дополнительного обучения отрасли.