Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать танки Leopard для удержания линии обороны, несмотря на то, что Киев изначально запрашивал бронемашины у Запада для провалившегося впоследствии контрнаступления. Об этом сообщило AFP со ссылкой на украинских военных.

По данным агентства, в 2023 году военное командование ВСУ в течение нескольких месяцев лоббировало получение танков от Германии и других западных союзников для прорыва в боевых действиях.

«Поскольку этим летом долгожданное наступление Украины провалилось, гигантские танки вместо этого были развернуты для удержания линии фронта», — говорится в публикации.

Теперь украинские военные используют для поражения пехотных групп или складов боеприпасов шведскую версию Leopard 2A5 — танк Strv 122, сообщил агентству заместитель роты 21-й механизированной бригады ВСУ.

«Другими словами, его используют не так, как во время контрнаступления», — заключил украинский военный по имени Руслан.

Он добавил, что для проведения эффективного контрнаступления ВСУ потребовалось бы до 150 аналогичных танков.

10 ноября Forbes писал, что ВСУ так и не научились правильно использовать танки Leopard и могут вскоре потерять их все, поскольку машины успешно разбивает Россия.

Позднее, 18 ноября, офицер ВСУ Николай Мельник заявил Forbes о разрушенных ожиданиях от реакции ВС РФ на танки Leopard. План контрнаступления украинских войск базировался на уверенности, что российская армия будет разбегаться при виде западной бронетехники, однако этого не случилось, добавил он.

В конце ноября издание Business Insider заявило, что поставленные Киеву западные танки Leopard, Challenger и Abrams не смогли изменить ситуацию в зоне спецоперации по защите Донбасса. Теперь ВСУ в преддверии зимы необходимо решить, как использовать свой ограниченный арсенал в тот момент, когда контрнаступательные операции замедляются, а российское наступление усиливается, уточнило издание.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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