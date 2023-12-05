Пять школ искусств отремонтировали в Калужской области

В Калужской области в 2023 году выполнили ремонт пяти детских школ искусств. Об этом сообщает газета «Весть» со ссылкой на министра финансов региона Валентину Авдееву.

Модернизация учебных учреждений проводится в рамках регионального проекта «Культурная среда». На выполнение работ власти направили больше 63,8 млн рублей из регионального бюджета.

Ремонт выполнен в школах в Барятинском, Бабынинском, Куйбышевском и Людиновском районах.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области за год модернизировали 39 объектов культуры. В их числе — детская школа искусств имени Варламова в Ульяновске. В следующем году ремонт проведут в 30 учреждениях.