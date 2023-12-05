Три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Брянской области

В Брянской области на трассе в Карачевском районе столкнулись три автомобиля, предварительно, в результате ДТП погибли три человека, еще один пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Агентство также указало, что, по информации ГУ МЧС по Брянской области, в 10:27 произошла авария с тремя машинами на автодороге Р-120 Орел – Брянск – Смоленск вблизи поворота в сторону населенного пункта Мариничи.

В пресс-службе главного управления МЧС по региону также сообщили, что к месту происшествия был направлен пожарно-спасательный расчет.

Ранее в этот день сообщалось о столкновении легкового автомобиля и грузовика в Астраханской области. ДТП произошло на 7-м км автодороги Три Протока — Яксатово в Приволжском районе. В результате аварии водитель легкового авто и его две пассажирки скончались на месте происшествия. Отмечается, что сидевший за рулем грузовика получил телесные повреждения и был госпитализирован. Начата процессуальная проверка.