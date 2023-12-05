Еще три платные муниципальные парковки появятся в Казани
В Казани намерены обустроить еще три новые платные муниципальные парковки. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на проект постановления городского исполкома.
Под создание парковок выбраны участки на проспекте Победы (на 58 мест), на улице Академика Глушко (24 места) и на улице Суконная напротив здания № 14 (три места). Ожидается, что на первых двух стоимость стоянки составит 30 рублей в час, на третьей — 50 рублей в час.
Как уточняет информагентство, также запланировано расширение действующего парковочного пространства на Суконной — вместо 30 мест там будет создано 60 мест.
Таким образом общее количество мест на муниципальных парковках города будет увеличено до 9380.
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