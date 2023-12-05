Песков заявил, что обсуждения по нефти всегда на повестке дня

В повестке дня предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) будут в том числе вопросы, связанные с нефтяным рынком. Об этом 5 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что эти обсуждения ведутся в рамках формата ОПЕК+, но, разумеется, взаимодействие в этой (Нефтяной. — Ред.) области всегда на повестке дня», — сообщил пресс-секретарь главы государства на брифинге.

Также Россия на переговорах в ОАЭ и Саудовской Аравии будет обсуждать двусторонние вопросы и международную повестку дня.

«[Будет] обмен мнениями по международной повестке дня, по региональной повестке дня — это, конечно же, и палестино-израильский конфликт. Но прежде всего речь идет о двусторонних отношениях», — отметил Песков.

В августе газета The New York Times (NYT) сообщала, что политика США всё дальше уводит страну в сторону от ближневосточного партнера — Объединенных Арабских Эмиратов, особенно когда речь заходит об изоляции России. Так, ключевой для США союзник в регионе — президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян — дважды посещал Россию, чтобы встретиться с ее лидером Владимиром Путиным. Издание указало, что Эмираты процветают «за счет притока российских денег, нефти и золота».

До этого, 16 июня, Песков отмечал, что Россия заинтересована в торгово-экономическом сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами.

Последний раз Путин посещал Саудовскую Аравию в 2019 году. Рабочий визит российского лидера закончился заключением 21 соглашения, в частности Хартии сотрудничества стран — производителей нефти. В том же году президент РФ посетил ОАЭ.