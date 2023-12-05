Жителей Самарской области предупредили о похолодании до -23 градусов

Синоптики прогнозируют постепенное похолодание в течение трех дней в Самарской области. Температура достигнет -23 градусов.

Согласно прогнозам, днем ожидается -13…-18 градусов. Об этом сообщает НИА «Самара» со ссылкой на информацию Приволжского УГМС. По ночам синоптики прогнозируют -18…-23 градуса.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям региона сократить время пребывания на открытом воздухе и не допускать переохлаждения. Перед выходом на холод следует перекусить и выпить чашку чая. На лицо рекомендуется наносить защитный крем.

В Саратовской области синоптики прогнозируют похолодание до -18 градусов. Скорость ветра может увеличиться до 14 м/с.