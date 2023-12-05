Подмосковные больницы получили 13 передвижных ФАПов с начала года
Больницы Московской области с начала 2023 года получили 13 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.
Передвижные ФАПы уже начали эксплуатировать в Одинцово, Ногинске, Павловском Посаде, Серпухове, Красногорске, Шаховской, Видном, Дмитрове и Кашире. В Подольске, Коломне, Клину и Орехово-Зуеве комплексы пока проходят процедуру оформления.
«В общей сложности за последние три года мы оснастили наши больницы 23 мобильными ФАПами на сумму 472 млн рублей», — прокомментировала первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.
Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», ФАПы приобретены в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Передвижные комплексы позволят сделать диагностику заболеваний более доступной для жителей отдаленных территорий.