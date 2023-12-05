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СМИ сообщили о падении лифта с женщиной и ребенком в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Лифт с женщиной и малолетним ребенком сорвался в шахту в жилом доме на юго-западе Москвы, они не пострадали. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах города во вторник, 5 декабря.

Инцидент произошел по адресу: Южнобутовская улица, 121, подъезд 8, передает агентство городских новостей «Москва».

По предварительной информации, лифт сорвался с первого этажа, сообщается на сайте kp.ru.

Муж женщины, вызвавший спасателей, рассказал в беседе с телеканалом «360», что ему позвонила жена и попросила о помощи.

В результате происшествия никто не пострадал. Люди выбрались из лифта самостоятельно, передает RT.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает НСН.

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Ранее, 20 сентября, в жилищном комплексе на Красноказарменной улице в столичном районе Лефортово с 16-го этажа рухнул лифт с женщиной и трехлетним ребенком внутри. Они не пострадали, так как сработали страховочные механизмы.

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