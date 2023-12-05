Движение по Красному мосту остановили из-за провала асфальта в Орле

Провал асфальта произошел днем 5 декабря на улице Гостиной в Орле. В связи с происшествием ограничено движение транспорта по Красному мосту.

По данным администрации, движение будет осуществляться по той схеме, которая действовала до открытия Красного моста. Движение трамваев временно прекращено, их заменят автобусы №1Т и №3Т. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Глава Орла Юрий Парахин вместе с представителями оперативных служб осмотрел место происшествия. В срочном порядке в городе собирают комиссию по чрезвычайным ситуациям.

Ограничение движения транспорта продлится по меньшей мере до 7 декабря.