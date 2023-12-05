Школьница выжила после падения с пятого этажа в Карелии

Школьница выпала из окна пятого этажа в городе Сортавала в Карелии, девочка выжила, сообщил 5 декабря в своем Telegram-канале глава республиканского минздрава Михаил Охлопков.

«Госпитализирована с множественными травмами в Сортавальскую ЦРБ. Ожидается консультация врачей Республиканской больницы им. В. А. Баранова по дальнейшей тактике лечения», — написал он.

За ночь врачи стабилизировали состояние пострадавшей. Пациентка остается в тяжелом состоянии, она в сознании.

После консультации с нейрохирургами и травматологами детской республиканской больницы решится вопрос о переводе пострадавшей для продолжения лечения.

Ранее, в конце ноября, в Москве начали проверку, после того как девочка во время игры выпала из окна школы в центре города. Как уточнялось, школьники нечаянно вытолкнули девочку из окна.