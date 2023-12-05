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Водитель «Газели» насмерть сбил мужчину на трассе под Липецком

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Под Липецком в результате наезда автомобиля «Газель» погиб 51-летний мужчина-пешеход. Об этом сообщает ГИБДД УМВД России по Липецкой области.

Наезд произошел утром во вторник, 5 декабря, на автодороге Липецк — Доброе. 26-летний водитель автомобиля «Газель» сбил 51-летнего мужчину, пишет LipetskMedia.

В результате пешеход получил различные травмы, от которых скончался на месте ДТП. Обстоятельства устанавливаются.

Как уточняет GOROD48, за минувшие сутки на дорогах региона зафиксировано 21 механическое столкновение автомобилей без пострадавших. Также выявлено 1384 нарушения правил дорожного движения, трое автомобилистов привлечены за вождение в состоянии опьянения.

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