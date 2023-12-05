Суд арестовал фигурантов дела об убийстве подростка в Иркутске

В Иркутске суд арестовал обвиняемого в убийстве девятиклассника подростка, а также пятерых фигурантов дела. Об этом 5 декабря сообщается в Telegram-канале следственного управления СК по региону.

«Предъявлено обвинение 15-летнему подростку в совершении преступлений, предусмотренных п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное из хулиганских побуждений»), ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). <…> В результате суд избрал 15-летнему обвиняемому в убийстве меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Кроме того, арестованы остальные пять фигурантов уголовного дела, они обвиняются в хулиганстве, уточнили в пресс-службе ведомства.

В рамках расследования следователи СК провели допросы свидетелей, обвиняемых, потерпевших и их близкого окружения. В настоящий момент изучаются записи с видеокамер, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

Ранее в этот день следствие запросило арест несовершеннолетнего подозреваемого в убийстве, а также еще пятерых фигурантов

Убийство произошло 2 декабря на автобусной остановке. Как установило следствие, шесть человек вышли из сауны и направились к ней. Там они подошли к компании из пяти подростков, которым после малозначительного словесного конфликта начали наносить телесные повреждения.

В результате 15-летнему подростку нанесли не менее четырех ножевых ранений, от которых он скончался на месте. Инициаторы конфликта скрылись, однако вскоре были задержаны.