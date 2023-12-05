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Суд в Москве арестовал водителя грузовика по делу о ДТП с двумя погибшими

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Фото: РЕН ТВ
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Троицкий суд Москвы арестовал водителя грузовика по делу о ДТП на Киевском шоссе, в результате которого погибли два человека. Об этом во вторник, 5 декабря, «Известиям» сообщили в суде.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 февраля 2024 года», — сообщила собеседница.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Массовое ДТП на 34-м км Киевского шоссе в Москве произошло в ночь на 2 декабря. В результате погибли два человека, еще один пострадал. В аварию попали пять автомобилей: два эвакуатора, машина ДПС, фура и легковушка. По словам очевидцев, загорелись эвакуатор и легковой автомобиль, находившийся на нем, а также еще один автомобиль неподалеку от грузовой машины. Кроме того, на месте ДТП находилась фура.

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