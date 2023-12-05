Устройство линии освещения завершили на дороге Мишуково – Снежногорск

В Мурманской области завершили устройство недостающего участка электрического освещения на региональной дороге Мишуково – Снежногорск. Об этом сообщает министерство транспорта региона.

Работы прошли на участке в районе 33–34-го км дороги. Всего на отрезке протяженностью 740 м установлено 26 консольных светодиодных светильников.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет пять лет, уточняет ИА «Би-порт». В случае выявления дефектов подрядчик должен будет устранить их за свой счет.

В октябре сообщалось, что в Мурманской области планируют отремонтировать Кольский мост. Проектную документацию рассчитывают разработать к середине февраля 2024 года.