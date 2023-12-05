Почти 12 т старых шин сдали на переработку жители Брянской области
В Брянской области подвели итоги акции «Сдай шины — спаси бобра Брянщины», в рамках которой жители региона могли бесплатно отправить на переработку старые покрышки. Всего собрано почти 12 т использованных шин.
По словам главного эколога АО «Чистая планета» Татьяны Корытиной, акция проводилась на всех мусоросортировочных комплексах компании в Брянске, Жуковке, Комаричах, Сураже и Трубчевске. Граждане могли сдать старые шины на утилизацию. В дальнейшем покрышки переработают и превратят в полезную и востребованную промышленную продукцию — технический углерод и пиролизное масло. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.
Утилизация использованных шин является платной услугой. При этом выбрасывать покрышки в контейнеры для коммунальных отходов, оставлять в лесу или оврагах запрещено. Шины относятся к четвертому классу опасности.