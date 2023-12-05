Юрист поддержал позицию Верховного суда о конфискации авто у супругов

Позиция Верховного суда, который признал законным конфискацию автомобиля у нарушителя ПДД, даже если машина — это совместное имущество супругов, является безусловно верной, заявил 5 декабря в разговоре с «Известиями» вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

«Во-первых, как прямо указано в судебном акте, нормы об уголовной конфискации действительно не содержат различий для режимов собственности, отличных от единоличной», — отметил Кузнецов.

Во-вторых, по его словам, режим супружеской собственности (совместной или долевой) не предполагает исключения прав одного из супругов в отношении какого-либо объекта, что означает ответственность каждого из супругов за нарушения, в том числе с использованием общего автомобиля.

«В-третьих, противоположный подход позволял бы нарушителям манипулировать возможностью конфискации при помощи режима супружеской собственности, что создавало бы огромное пространство для злоупотреблений», — добавил юрист.

При этом адвокат по уголовным делам, член международной Ассоциации русскоязычных адвокатов Максим Калинов придерживается другого мнения — что арестовывать или конфисковывать совместно нажитое имущество в браке нельзя.

«Человек совершил преступление, ехал в очередной раз в состоянии алкогольного опьянения. Его привлекли к уголовной ответственности. Но раз машина в собственности находится, почему за его преступления должна нести негативные последствия его супруга? Это не гражданские правовые отношения, а уголовное дело. В рамках уголовного дела конфисковывайте предметы собственности, которая принадлежит именно виновнику преступления. А здесь страдает совершенно другое лицо», — заявил Калинов.

Он отметил, что в Верховном суде подтвердили конфискацию авто, но теперь супруга мужчины, которого судят, имеет право обратиться с исковыми заявлениями, чтобы признать незаконность решения суда.

«Но такие судебные тяжбы могут растягиваться на года, иногда выгоднее не бороться, поскольку издержки могут достигнуть и стоимости этой машины», — подчеркнул адвокат.

О том, что Верховный суд признал законным конфискацию автомобиля у нарушителя ПДД, даже если машина является совместным имуществом супругов, «Известия» сообщали накануне. Отмечалось, что второй собственник вправе потребовать компенсации, подав отдельный иск.