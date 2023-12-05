Трех жителей Тверской области будут судить за охоту на лосей

В Тверской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трех охотников. Мужчины вели незаконный отстрел лосей.

По данным правоохранительных органов, обвиняемые осуществляли охоту 29 и 30 июня на территории Бежецкого и Молоковского районов. За два дня мужчины добыли четырех лосей. При этом у них не было лицензии на охоту, отмечают «Тверские ведомости».

Общий ущерб от противоправной деятельности оценивается в 240 тыс. рублей. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

В Омской области в конце октября возбудили уголовное дело по факту незаконного отстрела косуль. В багажнике автомобиля в Нижнеомском районе охотинспекторы обнаружили туши трех животных. У охотников изъяли два ружья с патронами и фароискатель. Лицензии на добычу животных у них не было.