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Корреспондент «Известий» рассказал о помощи добровольцев участникам СВО

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Фото: РЕН ТВ
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5 декабря во всем мире отмечается День волонтера, а в России участниками этого движения можно считать как минимум четверть населения. Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков рассказал о добровольцах, помогающих тылу.

Анастасия Мудрак по профессии врач-рентгенолог, однако, когда в городе Рубежное шли боевые действия, она была единственной, кто решился открыть пекарню.

«Никто не верил. Поставили обычные газовые печи. Набрала людей, и они выпекали потихонечку хлеб. На тот момент в мае месяце мы выпекали где-то до 300 буханок», — рассказала она.

На сегодняшний день поставки продуктов в город уже налажены, но нуждающихся всё еще много. Многие потеряли работу и крышу над головой и нуждаются в пропитании, а продукция пекарни Мудрак для таких людей бесплатная.

«Народный фронт» привозит в наши пекарни муку, и мы выпекаем социальный хлеб. На двух пекарнях мы выпекаем от 350 до 650 буханок хлеба ежесуточно. Готовый хлеб мы развозим по столовым нашего города», — рассказала волонтер Ольга Новикова.

При этом работать приходится много, а смены длятся по 12 часов. Рядом находится линия соприкосновения, поэтому в любой момент может начаться обстрел. Пока социальная пекарня есть только в Рубежном, но скоро такие же появятся в другие населенных пунктах, где люди нуждаются в помощи.

Волонтер Светлана Червоненко живет в городе Свердловске Луганской Народной Республики (ЛНР). Десятки ее друзей и знакомых сейчас с оружием в руках участвуют в специальной военной операции (СВО), а Червоненко помогает, чем может, например плетет маскировочные сети. Этому ее научили волонтеры из Тывы.

«Они нам привезли три вот такие основы сети. Первые материалы привезли. Показали нам мастер-класс, рассказали, как правильно резать, какие должны быть шириной, какие цвета. Есть цвета летние, осенние, зимние», — она.

Анастасия Курилова и вовсе приехала с побережья Чукотского моря. Она из малочисленного народа юкагиров, представителей которого осталось всего 1803 человека, и все сейчас живут на Чукотке. Она потратила на дорогу почти все сбережения, чтобы помогать раненым солдатам.

«Я добиралась сюда разными путями — вертолетом, самолетом. Где-то недели две добиралась до Москвы, потом еще сюда», — рассказала Анастасия.

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Накануне президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских волонтеров за помощь участникам спецоперации и их семьям на церемонии награждения международной премии «Волонтер года» в рамках форума «Мы вместе».

Он также вручил премию «Волонтер года» Наталье Аминевой. Она вместе с детьми, супругом и родителями помогает участникам специальной военной операции (СВО), изготавливая сети, окопные свечи и вязаные носки. Работая в детском эколого-биологическом центре, она в 2017 году создала волонтерский отряд «Юннаты из «Ростка».

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