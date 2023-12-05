ОДКБ заявила о недопустимости размещения по ее периметру систем вооружений

Государства — члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявили о недопустимости размещения по периметру их границ вооружений, угрожающих их безопасности. Соответствующее заявление содержится в декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, опубликованной 5 декабря на сайте организации.

«[Члены ОДКБ] Намерены продолжать совместную деятельность по поддержанию безопасности и недопущению дестабилизирующего воздействия в зоне ответственности организации. Подчеркиваем неприемлемость размещения по ее периметру систем вооружений, создающих угрозы коллективной безопасности ОДКБ», — говорится в документе.

Также декларируется недопустимость совершения у границ государств ОДКБ провокационных действий, которые могут привести к опасным инцидентам и росту военно-политической напряженности.

Кроме того, одним из ключевых направлений деятельности ОДКБ в документе обозначается укрепление обороноспособности членов организации и поддержание готовности их вооруженных сил к выполнению задач с учетом актуальных вызовов и угроз.

«Мы, члены Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявляем о своей решимости наращивать усилия по дальнейшему укреплению системы коллективной безопасности для успешной реализации важнейших задач, стоящих перед организацией <…>», — сообщается в декларации.

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах в случае ЧП. В организации состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан. До 1999 года в договоре также участвовали Грузия, Узбекистан и Азербайджан, однако они не продлили партнерство.

23 ноября в Минске состоялся саммит ОДКБ. Президент РФ Владимир Путин, выступая на мероприятии, особенно отметил совместные усилия государств — членов организации в оборонной сфере. В своем выступлении российский лидер упомянул о мероприятиях по повышению боевой готовности военных кадров блока, таких как маневры в Белоруссии и миротворческие учения в Киргизии.

Кроме того, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что системы безопасности ОДКБ находятся в высокой степени готовности. При этом он добавил, что совместные системы противовоздушной обороны (ПВО) стран — членов организации продолжают укрепляться и усиливаться.