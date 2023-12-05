Карантин по АЧС ввели в Удмуртии

На территории Граховского района Удмуртии ввели карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Он начал действовать с 1 декабря. Соответствующее постановление появилось на сайте главы и правительства республики.

Причина — обнаружение туши зараженного кабана. Так, ограничения действуют в личном подсобном хозяйстве в деревне Яги-Какси, где нашли павшего кабана, а также в Граховском охотхозяйстве республиканского Союза общества охотников и рыболовов. Они продлятся до того, как мероприятия по нейтрализации инфекции не завершат, пишет ИА «Сусанин».

Это второй эпизод введения карантина по АЧС в Удмуртии с начала текущего года. В августе он действовал в Алнашском районе республики. В 3 км от деревни Верхний Утчан сожгли труп кабана. Также в этом месте специалисты провели дезинфекцию. Правда, лабораторный анализ не подтвердил АЧС.