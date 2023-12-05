Два новых автобусных маршрута запустят в Оренбурге

В Оренбурге появятся два новых автобусных маршрута — № 83Н и 84Н. Они были разработаны с учетом обращений горожан.

Маршрут № 83Н свяжет 24-й микрорайон с южной частью города. Конечными остановками будут «Армада-2» и «Инфекционная больница» на улице Елены Черной. Маршрут № 84Н будет начинаться от мегамолла «Мармелад» и заканчиваться у железнодорожного вокзала, уточняет РИА «Оренбуржье».

Процедура утверждения маршрутов еще не завершена. Планируется, что автобусы начнут курсировать по ним с февраля 2024 года.